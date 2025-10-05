İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında çalışan Genç İzmir birimi, gençlik kampları ve deniz etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç odaklı kent vizyonuyla ücretsiz olarak düzenlediği gençlik kampları ve deniz etkinlikleri, Foça Kumburnu Plajı’nda gençleri buluşturdu.

Gençler, çadırlarını yanlarında getirerek konser, stand-up gösterisi, DJ performansları ve çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlandı, söyleşilerde bir araya geldi. Keyifli anlar yaşayan gençler, denizin de tadını çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin kapasitesini geliştirebilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi ve bol bol eğlenmesi için hayata geçirdiği çalışmaları kaçırmamak için “@izbbgencizmir” kullanıcı adlı instagram hesabı takip edilebiliyor.