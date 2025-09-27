İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin kenti daha yakından tanımalarını sağlayacak bir etkinlik başlatıyor. "Genç Adım" başlığıyla düzenlenen kent turları, gençlere İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunacak. Etkinlikler, Ekim ve Kasım aylarında her Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

"Genç Adım" kent turu başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "genç dostu kent" vizyonu doğrultusunda, üniversite öğrencileri için “Genç Adım” adlı kent turu etkinlikleri düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen turlar, Genç İzmir’in koordinasyonunda ve İzmir Rehberler Odası iş birliğiyle yapılacak.

İzmir’in simge noktalarına geziler düzenlenecek

Etkinlik kapsamında, öğrenciler profesyonel turist rehberleri eşliğinde İzmir’in tarihi ve kültürel simge noktalarını ziyaret edecekler. Turlar, Kadifekale, Tarihi Asansör, Saat Kulesi, Kemeraltı ve Kızlarağası Hanı gibi önemli yerleri kapsayacak. Bu sayede gençler, İzmir’in tarihi dokusunu daha yakından keşfedecek.

Amaç şehre aidiyet duygusu kazandırmak

"Genç Adım Kent Turu"nun amacı, öğrencilerin İzmir’e olan aidiyet duygularını güçlendirmek. Etkinlik ile öğrenciler, şehri daha iyi tanıyacak ve İzmir’in kültürel değerlerini öğrenecek. Başkan Dr. Cemil Tugay, “Gençlerimizle birlikte İzmir’i keşfetmek, onların şehre olan bağlarını kuvvetlendirmek bizim için çok önemli” dedi.

Turlar, Ekim ve Kasım aylarında her Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgilere Genç İzmir adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca, tüm etkinliklerden haberdar olmak için gençler, "@izbbgencizmir" Instagram hesabını takip edebilirler.