Bologna – Inter maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00’da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
Bologna ile Inter, 20 Nisan 2025 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgilerine ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
20 Nisan 2025 Bologna vs Inter maçı yayın bilgileri
İtalya Serie A'nın önemli maçlarından biri olan Bologna – Inter mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
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S Sport Plus:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir.
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Yayın şifreli olacaktır.
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S Sport 2:
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Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallarda yer alıyor.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.
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Maç nerede oynanacak?
Bologna ile Inter arasındaki İtalya Serie A mücadelesi, Bologna'nın Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.