Bologna – Inter maçı 20 Nisan 2025'te saat 19:00’da S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Bologna ile Inter, 20 Nisan 2025 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgilerine ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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20 Nisan 2025 Bologna vs Inter maçı yayın bilgileri

İtalya Serie A'nın önemli maçlarından biri olan Bologna – Inter mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

  • S Sport Plus:

    • Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilir.

    • Yayın şifreli olacaktır.

  • S Sport 2:

    • Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallarda yer alıyor.

    • Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.

Maç nerede oynanacak?

Bologna ile Inter arasındaki İtalya Serie A mücadelesi, Bologna'nın Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ