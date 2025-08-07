

Karabağlar Belediyesi’nin öncülüğünde 16 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen Karabağlar Akademi Yaz Programı, kentsel dönüşüm anlayışına insan odaklı, katılımcı ve yaratıcı bir bakış sundu.

Bahar, Bahçelievler, Arap Hasan, Basın Sitesi, Bozyaka ve Adnan Süvari mahallelerinde yapılan saha çalışmaları sonucunda, farklı disiplinlerden gelen 22 üniversite öğrencisi, sorun tespiti ve çözüm geliştirme süreçlerine aktif katılım sağladı.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Öğrenciler

Programa; Dokuz Eylül, Ege, Mimar Sinan, Eskişehir Teknik, İstanbul Okan gibi üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden öğrenciler katıldı. Üç hafta boyunca Karabağlar’ın dönüşümüne genç fikirler yön verdi.

Başkan Kınay: “Karabağlar Akademi Türkiye’ye Örnek Olacak”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, “Bu proje sadece Karabağlar için değil, tüm Türkiye için örnek bir model olacak” dedi.

“Hayalleri sahaya taşıyoruz. Kentsel dönüşüm sadece yüksek yapılarla değil, toplumsal yaşamın dönüşümüyle olur. Biz, yaşayan, paylaşan ve üreten bir kent modeli için çalışıyoruz.”

Gençlerin emeğini kutlayan Başkan Kınay, “Tatil yapmak yerine dayanışmayı seçtiniz, bu sizin gelecekte nasıl birer mimar, şehir plancısı ya da tasarımcı olacağınızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Atıl Alanlara Umut Dolu Dokunuşlar

Program sonunda öğrenciler, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen geri bildirimlerle harmanlanan projelerini sundular. Hazırlanan projeler, kamusal alan tasarımı, toplumsal etki, çevresel sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi başlıkları kapsadı.

Kocaer: “Gençlerin Enerjisi Umut Veriyor”

Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer de program sonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerin enerjisi, fikirleri ve Karabağlar için ortaya koyduğu çözüm önerileri bizlere umut veriyor. Bu çalışmaları sadece bir akademik program değil, geleceğin kent vizyonunun temelleri olarak görüyoruz.”

Akademik Katılım ve Destek

Programa İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Gökçen, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu ve Doç. Dr. Onur Mengi gibi akademisyenler eşlik ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Ar-Ge ve Yenilik Müdürü Orkut Murat Yılmaz da kapanışta yer aldı.