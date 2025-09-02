94. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki ücretsiz etkinliklerini Oyun Atölyesi’nin “Hayvan Çiftliği” oyunu ile başlattı. George Orwell’in klasikleşmiş eseri, günümüz siyasetlerine de göndermeler yapan evrensel temasıyla izleyicilerin ilgisini topladı.

Uyarlamasını Zerrin Akdenizli’nin yaptığı, Barış Erdenk’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda; Muharrem Özcan, Umut Temizaş, Aylin Kontente, Eser Karabil, Şirin Kılavuz, Ezgi Coşkun, Ayhan Bekdemir, Beran Kotan, Ulaş Akşit, Ramazan Ülkü Turan Bölükbaşı ve Ali Tepe sahne aldı. Oyunun atmosferi Gürkan Çakıcı’nın müzikleri, Kemal Yiğitcan’ın ışık tasarımı ve Asya Başkan’ın kostümleriyle zenginleşti.

Açık Hava Tiyatrosu’nda 8 Eylül’e Kadar Sanat Var

Kültürpark’taki Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, 8 Eylül’e kadar her akşam farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 Eylül’de Deniz Göktaş stand-up gösterisiyle, 3 Eylül’de Aşkım Kapışmak söyleşisiyle izleyiciyle buluşacak. 4 Eylül’de Ali Congun’un “Adliye Çayı”, 5 Eylül’de Miray Akovalıgil’in “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansı, 6 Eylül’de Enver Ertaş’ın “The Illusionist” adlı sihir gösterisi sahnelenecek. Program 7 Eylül’de Anlatan Adam’ın stand-up gösterisiyle devam edecek, 8 Eylül’de Tahsin Hasoğlu’nun performansıyla son bulacak.

Fuar 9 Eylül’e Kadar Açık

Fuarın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros oldu. Tüm tiyatro ve sahne etkinliklerinin ücretsiz olduğu fuara giriş ücretleri ise tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler, 9 Eylül’e kadar her gün 16.00 – 23.00 saatleri arasında Kültürpark’ta hem fuar hem de sanat dolu etkinliklerin keyfini çıkarabilecek.