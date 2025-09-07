Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Genel Müdürlüğü, 2025 yılında taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde görev yapmak üzere toplam 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Başvuru şartları

Adayların başvuruda bulunabilmesi için şu kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları taşımak

Daha önce kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak

2024 KPSS B grubu P3 puanına sahip olmak

Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak

Daha önce sözleşmeli personel iken sözleşmesini feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması

Başvurulan pozisyon için özel şartların sağlanması

Başvuru yöntemi

Başvurular Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Mezuniyet bilgileri ve KPSS puanları, ÖSYM ve YÖK sistemlerinden otomatik temin edilecek. Bilgileri sistemde görünmeyen adayların, onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekiyor.

Sınav süreci

Başvurular incelendikten sonra, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her il ve grup için ilan edilen kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek.

Başarı listesi, sözlü sınav puanı esas alınarak belirlenecek. Eşit puan durumunda KPSS puanı, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi sıralama kriterleri olarak kullanılacak.

Görev yeri ve çalışma şartları

Alınacak personel, 24 saat esasına göre hizmet veren yurt müdürlüklerinde görev yapacak. Çalışma saatleri, Bakanlık tarafından belirlenen mevzuat çerçevesinde düzenlenecek.

Gerçeğe aykırı belge sunan veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacak.

Başvuru tarihleri

Başlangıç: 08 Eylül 2025, 00:00

Bitiş: 12 Eylül 2025, 17:00

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek.