2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurt yerleştirme sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üniversiteye ÖSYM ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk kez yerleşen, yatay ve dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitim gören veya ikinci üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemlerinin geçerli olabilmesi için:

e-Devlet üzerinde yer alan taahhütnamenin onaylanmasışartları aranıyor.

Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.