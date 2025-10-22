Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni 20 TL’lik banknotların bugün itibarıyla tedavüle girdiğini duyurdu.

Resmî Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotlar 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren dolaşıma sunuldu.

Yeni imzalar dikkat çekti

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, yeni banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait imzaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında; boyut, renk, ön ve arka yüz kompozisyonları, genel nitelikler ve görünümler açısından önceki 20 TL’lik banknotlarla tamamen aynı özellikleri taşıyor.

Eski banknotlarla birlikte dolaşımda olacak

TCMB, yeni tertip 20 TL banknotların, önceki tertip banknotlarla birlikte tedavül edeceğini duyurdu.

Bu da piyasada farklı imzaya sahip 20 TL’lerin eş zamanlı olarak kullanılabileceği anlamına geliyor.

Arka planda bulunan isimler değişmedi

Yeni 20 TL’lik banknotların arka yüzünde, tıpkı önceki serilerde olduğu gibi, Mimar Kemaleddin’in portresi ve Selçuklu yıldızı desenleri yer alıyor.

Ekonomi çevrelerinden ilk yorumlar

Ekonomi uzmanları, yeni imzalı banknotların piyasaya sürülmesinin, emisyon planlaması ve nakit yönetimi açısından rutin bir adım olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre bu tip değişiklikler, paranın yasal geçerliliği veya değeri üzerinde herhangi bir fark yaratmıyor.