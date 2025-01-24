Usta sanatçı Genco Erkal’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının bakımsız hali gündem oldu. Toprağın kaydığı mezar, sevenlerini üzdü.

Kanserle mücadeleyi kaybetmişti

31 Temmuz 2024’te kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun efsane ismi Genco Erkal, 86 yaşında hayata veda etmişti. Erkal, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmiş, cenazesinde sanat ve siyaset dünyasından birçok isim bir araya gelmişti.

Mezarın son hali tepki topladı

Vefatından yaklaşık 6 ay sonra usta sanatçının mezarının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Habertürk’te yer alan habere göre, mezarın bakımsız durumda olduğu, yağmurlarla yumuşayan toprağın kaydığı ve ilgisiz bırakıldığı görüldü.

Genco Erkal’ın hayranları ve sanat dünyasından isimler, bu duruma tepki göstererek mezarın bir an önce düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Erkal’ın sanat kariyeri ve mirasına duyulan saygının, mezarına gösterilen özenle de yansıtılması gerektiği vurgulandı.