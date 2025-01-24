Süper Lig’de pazar günü Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacak Göztepe, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir temsilcisi, son iki maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetlerle büyük moral buldu.

Romulo ve Emersonn’dan büyük destek

Göztepe’ye golcü oyuncu Romulo’nun cezasını tamamlayarak takıma geri dönmesi ve yeni transfer Emersonn’un kadroya dahil olması teknik direktör ve ekibin elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı ve Kadıköy’den zaferle dönmek için kenetlendi.

Kadıköy’deki Göztepe zaferleri

Son 25 yılda Fenerbahçe ile Kadıköy’de 9 kez karşılaşan Göztepe, bu maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, Kadıköy’deki son galibiyetini 21 Şubat 2021’de 1-0’lık skorla elde etmişti. Bundan önce, 16 Nisan 2000 tarihinde oynanan mücadelede Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Göztepe, özellikle bu sezon sergilediği etkili futbol ve yükselen performans grafiğiyle dikkat çekiyor. Pazar günü, Fenerbahçe karşısında alacakları olası bir galibiyetle hem moral depolamak hem de Avrupa yolunda avantaj sağlamak istiyorlar.

Fenerbahçe-Göztepe maç detayları

Tarih: 26 Ocak 2025 Pazar

Saat: 19.00

Stadyum: Ülker Stadyumu (Kadıköy)

Yayın: beIN Sports