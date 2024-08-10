Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi ziyaret kapsamında Birleşik Krallık'ta bulunduğunu duyurdu. Ziyaret sırasında Gürak, Türkiye'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile bir araya geldi.

Açıklamada, Orgeneral Gürak'ın NATO Deniz Komutanlığı'nda incelemelerde bulunduğu ve burada görevli Türk personeline hitap ettiği belirtildi. Ayrıca, Gürak'ın Birleşik Krallık Müşterek Harekat Komutanlığı ve Coningsby Hava Üssü'nü de ziyaret ettiği ifade edildi.

Resmî ziyaret kapsamında Birleşik Krallık’ta bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sn. Osman Koray ERTAŞ’ı ziyaret etmiş; NATO Deniz Komutanlığında (MARCOM) incelemelerde bulunmuş, burada görevli Türk personele hitap etmiştir.… pic.twitter.com/Wxqm5vIloQ — TSK (@TSKGnkur) August 10, 2024