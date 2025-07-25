Geniş Aile serisi yeniden hayat buluyor

Türk televizyon ve sinema dünyasının unutulmaz projelerinden biri olan Geniş Aile, uzun bir aradan sonra beşinci filmiyle sinemaya geri döndü. “Geniş Aile 5” adlı yapımın, 15 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona gireceği duyuruldu.

Yapımcılığını AKC Sinema TV ve Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği filmin senaryosu ile yönetmenliği Cüneyt İnay tarafından hazırlandı. İzleyicilere yeniden aile bağları ve dostluk temaları ekseninde sıcak bir hikâye sunulacak.

Kadroda sevilen isimler yer alıyor

Filmde daha önceki yapımlarda da rol alan Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir, Atilla Olgaç, Soydan Soydaş, Alper Saylık ve Halil İbrahim Göker gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Serinin klasikleşmiş karakterleri, bu filmde de eğlenceli olayların merkezinde olacak.

Hikâye aile ve dostluk temaları etrafında gelişiyor

“Geniş Aile 5”, aile içi ilişkiler, kuşak çatışmaları ve dostluk bağlarını mizah ile harmanlayarak izleyici karşısına çıkacak. Film, hem serinin müdavimlerine hem de genç izleyicilere hitap etmeyi amaçlıyor.

Yaz sezonunun dikkat çeken projelerinden biri olması beklenen yapım, izleyicilere nostaljik anlar yaşatırken aynı zamanda yeni hikâyelerle seriyi zenginleştiriyor.

Film yaz sezonuna renk katmayı hedefliyor

Yaz aylarında vizyona girecek olan “Geniş Aile 5”, serinin sıcak, komik ve zaman zaman duygusal yapısını koruyor. Film, 15 Ağustos’tan itibaren Türkiye genelindeki sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.