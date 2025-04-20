Genoa ile Lazio, İtalya Serie A'nın 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Genoa - Lazio maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak.

Genoa - Lazio maçı yayın bilgileri

21 Nisan 2025 Pazartesi Genoa - Lazio maçı hangi kanalda?

Genoa ile Lazio arasında oynanacak İtalya Serie A karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Yayınlar şifreli olarak izlenebilecek.

S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

S Sport 2 frekans ve platform bilgileri

S Sport 2 kanalı aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilmektedir:

  • Kablo TV 241. kanal

  • Tivibu 74. kanal

  • Turkcell TV+ 78. kanal

  • Vodafone TV 12. kanal

  • Türksat uydusu ve internet

21 Nisan 2025 Pazartesi Genoa - Lazio maçı saat kaçta ve nerede?

Kaynak: HABER MERKEZİ