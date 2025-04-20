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Parma vs Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Türksat uydusu ve internet

S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Genoa ile Lazio arasında oynanacak İtalya Serie A karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Yayınlar şifreli olarak izlenebilecek.

Genoa ile Lazio, İtalya Serie A'nın 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Genoa - Lazio maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak.

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