Genoa ile Lazio, İtalya Serie A'nın 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Genoa - Lazio maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak.
Genoa - Lazio maçı yayın bilgileri
21 Nisan 2025 Pazartesi Genoa - Lazio maçı hangi kanalda?
Genoa ile Lazio arasında oynanacak İtalya Serie A karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Yayınlar şifreli olarak izlenebilecek.
S Sport Plus frekans ve platform bilgileri
S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
S Sport 2 frekans ve platform bilgileri
S Sport 2 kanalı aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilmektedir:
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Kablo TV 241. kanal
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Tivibu 74. kanal
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Turkcell TV+ 78. kanal
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Vodafone TV 12. kanal
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Türksat uydusu ve internet
21 Nisan 2025 Pazartesi Genoa - Lazio maçı saat kaçta ve nerede?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 19:00
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Stadyum: Luigi Ferraris Stadyumu (Cenova)