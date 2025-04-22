Genoa ile Lazio, 23 Nisan Çarşamba günü Serie A'da karşılaşacak. Maç 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus kanalından yayınlanacak.

Genoa-Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)

İtalya Serie A'nın heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Genoa ile Lazio, 23 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Bu önemli maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri açıklandı.

Genoa-Lazio maçı yayın bilgileri

Genoa ile Lazio arasındaki Serie A mücadelesi, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

S Sport Plus kanalına, numaralı kanallar ile erişim sağlanabilecek. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.30’da başlayacak.

Genoa-Lazio maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Genoa-Lazio karşılaşması, Cenova'da bulunan Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak. Maç 23 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Genoa-Lazio maç günü, saati ve kanal bilgileri

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Genoa - Lazio 23 Nisan 2025 Çarşamba 19:30 S Sport Plus (şifreli)