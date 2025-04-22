Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 9 yaşındaki Esila Doğan’ı başkanlık koltuğuna oturttu. Başkan olmak istediğini belirten Esila, çocukların hayallerini gerçekleştirebileceği sosyal ortamlar, öğrencilere öncelik ve daha fazla yeşil alan talep etti.

23 Nisan’da başkanlık koltuğu Esila’nın oldu

Ödemiş Belediyesi’nde gerçekleşen 23 Nisan etkinliğinde sembolik olarak başkanlık görevini üstlenen 9 yaşındaki Esila Doğan, çocuklara yönelik projelerini açıkladı. Esila, özellikle öğrencilerin Kent Lokantası’nda öncelikli hizmet almasını, sokak hayvanları için daha fazla çalışma yapılmasını, temalı bir çocuk parkı ve yüzme havuzu yapılmasını talep etti.

“Hayallerimizin gerçekleştiği ortamlar olsun”

En büyük arzusunun, çocukların hayallerini gerçekleştirebildiği, mutlu ve güvenli sosyal ortamların oluşturulması olduğunu söyleyen Esila, çocukların düşüncelerine kulak verilmesini istedi.

Başkan Turan’dan Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu

Ziyarette konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 23 Nisan’ın milli egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu belirterek, “Bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Cumhuriyet’in değerlerini en iyi şekilde koruyacak nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz,” dedi.

“Var gücümüzle çocuklarımız için çalışacağız”

Başkan Turan, çocukların taleplerini dikkate alacaklarını ve özellikle Esila’nın dile getirdiği projeler üzerinde değerlendirmeler yapılacağını belirtti. “Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.