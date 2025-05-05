05 Mayıs'ta Genoa ile Milan karşılaşıyor. Serie A mücadelesi saat 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Genoa - Milan maçı 5 Mayıs'ta oynanacak!

İtalya Serie A'da sezonun kritik haftaları oynanırken, 34. hafta mücadelesinde Genoa, evinde Milan'ı ağırlayacak. Karşılaşma, 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 21:45 olarak açıklandı.

Genoa - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler, Genoa - Milan karşılaşmasını S Sport Plus ve S Sport 2 platformları üzerinden şifreli olarak canlı takip edebilecek. Yayınlar yalnızca ilgili platformlara abone olan kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

Yayıncı Platform Kanal Frekans / Erişim Yolu Yayın Türü Başlama Saati S Sport Plus Dijital İnternet / Uygulama Şifreli 21:45 S Sport 2 Kablo TV 241 Tivibu 74 Turkcell TV+ 78 Vodafone TV 12 Türksat uydusu & dijital Şifreli 21:45

Not: Yayınlar sadece abonelik sistemiyle izlenebilmektedir.

Tarih: 05 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat: 21.45

Stat: Luigi Ferraris Stadyumu - Cenova Brighton – Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Genoa - Milan maçı nerede oynanacak?

Milan, zorlu deplasman mücadelesinde Luigi Ferraris Stadyumu'nda Genoa karşısına çıkacak. İki takım da puan sıralamasında kritik bir konumda yer alırken, mücadeleye yüksek tempolu bir oyun bekleniyor.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin, yayıncı platformlara abonelikleri bulunmalıdır. Maç yayını şifrelidir ve ücretsiz olarak izlenememektedir.