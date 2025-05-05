05 Mayıs'ta Girona ile Mallorca, La Liga'da karşılaşıyor. Maç saat 22.00'de başlayacak ve S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV'den canlı yayınlanacak.
Girona - Mallorca maçı 5 Mayıs'ta oynanacak!
İspanya La Liga'da 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken, ligin 34. haftasında Girona ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Girona - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar, yalnızca şifreli platformlar aracılığıyla izlenebilecek.
Girona - Mallorca maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Girona'nın ev sahipliğinde, Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, maç öncesi takımlarının son haftalardaki form durumuna göre heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.
|Yayıncı Platform
|Yayın Kanalı
|İzleme Şekli
|Başlama Saati
|Tuttur TV
|Tuttur TV
|Şifreli
|22:00
|Dijital Platform
|S Sport Plus
|Şifreli
|22:00
|TV Yayını
|S Sport
|Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11
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22:00
Not: Tüm yayınlar Türksat uydusu ve internet erişimi üzerinden sağlanmaktadır.
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Tarih: 05 Mayıs 2025 Pazartesi
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Saat: 22.00
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Stat: Estadio Municipal de Montilivi - Girona
Sporseverlerin karşılaşmayı izleyebilmesi için ilgili platformlara aktif aboneliği bulunmalıdır. Karşılaşma yayını şifreli olup, ücretsiz izlenememektedir.