05 Mayıs'ta Girona ile Mallorca, La Liga'da karşılaşıyor. Maç saat 22.00'de başlayacak ve S Sport, S Sport Plus, Tuttur TV'den canlı yayınlanacak.

Girona - Mallorca maçı 5 Mayıs'ta oynanacak!

İspanya La Liga'da 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken, ligin 34. haftasında Girona ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Girona - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar, yalnızca şifreli platformlar aracılığıyla izlenebilecek.

Girona - Mallorca maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Girona'nın ev sahipliğinde, Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, maç öncesi takımlarının son haftalardaki form durumuna göre heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Yayıncı Platform Yayın Kanalı İzleme Şekli Başlama Saati
Tuttur TV Tuttur TV Şifreli 22:00
Dijital Platform S Sport Plus Şifreli 22:00
TV Yayını S Sport Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11

22:00

Not: Tüm yayınlar Türksat uydusu ve internet erişimi üzerinden sağlanmaktadır.

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  • Tarih: 05 Mayıs 2025 Pazartesi

  • Saat: 22.00

  • Stat: Estadio Municipal de Montilivi - Girona

Sporseverlerin karşılaşmayı izleyebilmesi için ilgili platformlara aktif aboneliği bulunmalıdır. Karşılaşma yayını şifreli olup, ücretsiz izlenememektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ