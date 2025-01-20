Genshin Impact'in yapımcısı Hoyoverse, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 20 milyon dolar ceza ödemeyi ve 16 yaş altı çocuklara yönelik loot box satışını yasaklamayı kabul etti. Bu karar, çocukların ve gençlerin oyun içi satın alımlarda kandırıldıkları iddialarını ele almayı hedefliyor.

FTC’den Hoyoverse’e ağır suçlamalar

FTC, Hoyoverse’in Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Kuralı’nı (COPPA) ihlal ettiğini belirtti. Ajans, şirketin çocukların kişisel bilgilerini topladığını, oyuncuları beş yıldızlı ödüller kazanma olasılığı konusunda yanılttığını ve sanal para birimi sisteminin kafa karıştırıcı olduğunu savundu.

FTC Tüketiciyi Koruma Bürosu Direktörü Samuel Levine, “Genshin Impact, oyuncuları kandırmak için karanlık taktikler kullandı. Özellikle çocukları hedef alan bu tür yanıltıcı davranışlar, ciddi sonuçlarla karşılaşacak,” dedi.

Loot box oranları ve gizlilik düzenlemeleri

Hoyoverse, anlaşma kapsamında şu yükümlülükleri yerine getirecek:

Sanal Para Birimi Düzenlemesi: Loot box oranları ve döviz kurlarını açıklayacak.

Gizlilik İhlalleri: 13 yaş altındaki çocuklardan toplanan kişisel bilgileri silecek.

COPPA Uyumu: Çocukların çevrimiçi gizliliğini korumak için ileriye dönük düzenlemeler yapacak.

Oyun dünyasında önemli bir dönüm noktası

Bu anlaşma, oyun dünyasında loot box sistemleri ve çocuklara yönelik pazarlama politikalarıyla ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor. FTC, özellikle genç oyuncuları hedef alan benzer uygulamaların peşini bırakmayacağını vurguluyor.