Bursa'nın İnegöl ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Saat 21.30 sularında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek alevlerin göğe yükselmesine neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Alevler kısa sürede büyüdü

Yangın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yer alan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre sakinleri büyük endişe yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

1 saat süren müdahale

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışma yürüterek alevleri kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ekipler, yangının diğer alanlara sıçramasını önlemek için geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, ilgili birimler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Geri dönüşüm tesisinde büyük maddi hasar meydana geldiği ifade edilirken, yangının neden çıktığına dair soruşturma devam ediyor.