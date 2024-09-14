Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, evinde RAMS Başakşehir'e 1-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, özellikle son dakikalarda yedikleri golün kendilerini üzdüğünü belirtti. Taşdemir, takımın genel performansından memnun olduğunu ve ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

"İyi oynadık ama gol bulamadık"

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, maçın geneline hakim olduklarını ve oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı. “Ligimizin ofansif anlamda güçlü bir takımıyla oynadık. Maçın gerektirdiği çoğu şeyi doğru yaptık, iyi kapattık ve pozisyon bulduk, ancak değerlendiremedik. Son dakikalarda canımızı yakan bir golle mağlup olduk” ifadelerini kullandı.

"Takım oyununa güveniyorum"

Taşdemir, takımın yeni transferlerinin henüz tam anlamıyla uyum sağlamadığını, bazı oyuncuların sadece bir-iki antrenmanla sahaya çıktığını belirtti. Ancak ilerleyen haftalarda bu oyuncuların performansının yükseleceğini ve takımın daha iyi bir oyun sergileyeceğini söyledi. “Üstüne koya koya devam etmeye çalışacağız. Yeni gelen arkadaşlarımız takımımıza daha iyi uyum sağladıkça performansımız da artacak” diye ekledi.

"Kırmızı kartlar ve hakem kararları"

Maçta yaşanan kırmızı kartların da takımın oyununu etkilediğini belirten Taşdemir, hakem kararları hakkında fazla konuşmak istemediğini söyledi. “Kırmızı kartlar bizi de etkiledi ama hakem kararlarına odaklanmak istemiyorum. Oyunumuza yoğunlaşmak istiyorum, doğru oynamakta ısrar edeceğiz,” dedi.

İsmet Taşdemir, sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını kabul ederek, “Beş maçta dört mağlubiyet ilk defa başımıza geliyor, ama oynanan oyunlar umut verici” diye konuştu. Takımın özellikle Göztepe maçını hariç tutarak diğer karşılaşmalarda iyi bir performans sergilediğini belirten Taşdemir, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade etti.