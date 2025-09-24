Germencik’te 21. İncir Festivali başladı



Aydın’ın Germencik ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Germencik İncir Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Çiçek kostümlü mankenler, canlı heykel sanatçıları ve maskotların yer aldığı kortej renkli görüntüler oluşturdu.



Festivalin açılışına CHP Aydın milletvekilleri, çevre ilçe belediye başkanları, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Başsavcı İbrahim Ethem ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Etkinliklerin en dikkat çekici anı ise içinde 10 bin lira bulunan balonun gökyüzüne bırakılması oldu. Balonun düştüğü yerde bulunan kişinin paranın sahibi olacağı duyuruldu.



Belediye Başkanı Burak Zencirci, “İncir bizim kutsal tarım değerimizdir” derken, Kaymakam Doğru da “İncir sadece bir meyve değil, emeğin ve sevdanın simgesi” dedi.



Bir hafta sürecek festivalde konserler, etkinlikler ve yöresel ürün stantları vatandaşlarla buluşacak.