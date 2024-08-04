Germencik'in Çamköy Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel 28. Çamköy Boğa Güreşi Festivali, bu yıl SMA hastası Linda Pekşen için yapıldı. Festival, tüm gelirlerin minik Linda'nın tedavisi için bağışlanacağı bilinciyle organize edildi. Sabaha erken saatlerde başlayan etkinlik, büyük bir coşku ve heyecan içinde gerçekleştirildi. Yüzden fazla pehlivan boğa, kıyasıya mücadele ederken, festival alanı güreşseverlerle doldu.

Festivalde yöre kültürü ve sosyal sorumluluk bir arada

Germencik Belediyesi'nin destekleri ve Çamköy Güreş Tertip Komitesi'nin özverili çalışmalarıyla hazırlanan festivalde, yediden yetmişe herkes boğa güreşlerini izlemek için alana geldi. Kadın seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalde, sosyal sorumluluk bilinci ön plandaydı. SMA hastası Linda'nın babası Ahmet Pekşen, festivale katılanlara teşekkür ederek, organizasyonun maddi destekten öte manevi katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Zencirci: "SMA'lı Linda için bir araya geldik"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, festivalde yaptığı konuşmada, yöre kültürünün önemli bir parçası olan boğa güreşlerinin bu yıl daha anlamlı hale geldiğini belirtti. Zencirci, “Bu yılki festivalimiz, küçük kızımız Linda'nın yaşam mücadelesine destek olmak için düzenlendi. Sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan bu etkinlik, hem yöre kültürümüze hem de Linda'nın tedavisine katkı sağladı. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festival, boğa sahipleri, güreşseverler ve organizatörlerin katkılarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı ve SMA hastası Linda'ya umut ışığı oldu.