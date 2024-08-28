Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden çalınan 150 kilogram incir, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile şüphelilerin elinde ele geçirildi.

Olayın detayları

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Tekinler Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin dikkatli çalışmalarıyla aydınlatıldı. Bir şahsın bahçesinden yaklaşık 150 kilogram incir çalınmasının ardından, olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye hemen jandarma ekipleri sevk edildi. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen araştırmada, A.M., N.Y. ve S.D. isimli üç şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Jandarma ekipleri, operasyon düzenleyerek şüphelilerin ikametgahlarında arama yaptı ve çalınan incirleri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, incirlerle birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, çalınan incirler ise sahibine teslim edildi.