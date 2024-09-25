Bunlar da ilginizi çekebilir

İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılamada, U.B. tutuklanırken, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda U.B. ve H.Y. isimli şüpheliler, kısa sürede gözaltına alındı. Çalınan kamyonet, Nazilli'de bulundu ve sahibine teslim edildi.

Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde U.Ö.'ye ait 09 TN 975 plakalı kamyonetin çalınmasının ardından, Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği hemen harekete geçti. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.