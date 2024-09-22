Hatay’ın Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi’nde bulunan DSİ göletinde meydana gelen boğulma olayı, bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı. Yabancı uyruklu bir baba ve dört çocuğunun cansız bedenleri, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda göletten çıkarıldı. Olay, bölgedeki vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu.

İhbar ve müdahale

Olay, gölette boğulma vakası ihbarının ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmesiyle başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, durumu ciddiye alarak hemen arama kurtarma çalışmalarına girişti.

Cansız bedenlerin bulunması

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, göletteki arama çalışmaları neticesinde baba ve dört evladının cansız bedenleri tespit edildi. Olay, bölge halkı tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Gölette yapılan araştırmalar, aile üyelerinin kimliklerinin belirlenmesi için devam ediyor.

Tanıkların ifadeleri

Olay yerine yakın bölgede yaşayan vatandaşlar, boğulma vakasını duyduklarında büyük bir panik yaşadıklarını ifade etti. "Her şey bir anda oldu. Hemen yardıma koştuk ama yetişemedik," diyen tanıklar, olaya ilişkin detayları paylaşarak, acının boyutunu gözler önüne serdi.

Sonuç ve ihtiyaç duyulan önlemler

Bu tür trajik olayların bir daha yaşanmaması adına, bölgede su kaynaklarının güvenliği konusunda daha sıkı önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, özellikle çocukların su kenarlarında yalnız bırakılmaması konusunda aileleri uyarıyor.