Germiyan Festivali, Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlendi. 18–19 Ekim tarihlerinde Germiyan köyünde gerçekleşen festival, iki gün boyunca üreticiler, yerel lezzet ustaları ve ziyaretçileri bir araya getirerek, emeğin ve üretim kültürünün bayramına dönüştü.

Festivalin ilk gününde stantların açılışıyla birlikte Germiyan sokakları el emeği ürünlerle renklendi.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, üreticilerle bir araya gelerek atölyeleri ziyaret etti ve yerel üretimin önemine vurgu yaptı.

“Germiyan, Çeşme’nin üretim belleğidir. Her evin, her elin bir hikâyesi var. Bu festival, o hikâyeleri yaşatmanın ve geleceğe aktarmanın yoludur. Yerel üreticilerimizin emeğiyle, tohumdan sofraya uzanan bereketi hep birlikte büyütüyoruz.”

dedi.

Festival boyunca Germiyan mutfağının özgün tarifleri, usta ellerin yönettiği atölyelerde yeniden hayat buldu.

Katılımcılar, Kovalık Makarnası, Germiyan Katmeri, Şeker İçi Kurabiyesi, Ekşi Mayalı Ekmek Dolması, Keşkek, Kopanisti Peyniri ve Kırma Zeytin yapımını ustalarından öğrenme fırsatı buldu.

İkinci gün ise Pirinçli Germiyan Mantısı, Sirke ve Turşu Yapımı, Otlu Soğanlı Çalkama, Ekşi Mayalı Ekmek, Kumru ve Mozaik Yapımı atölyeleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Festival süresince Emrecan Kaya, Dilek Özer, Engin Önen ve Cengiz Toper Kaya gibi isimlerin katıldığı söyleşilerde; zeytincilik, gastronomi, kültürel miras ve kadın emeği konuları ele alındı.

19 Ekim Pazar günü düzenlenen Geleneksel Germiyan Ekmek Yarışması, festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden biri oldu.

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi.

Günün sonunda Çeşme Belediyesi Bandosu performans sergilerken, çocuk gösterileri festivale neşe kattı.

Festivalin kapanışında konuşan Başkan Lâl Denizli, Germiyan ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi:

“Germiyan Festivali, sadece geçmişi anmak değil; geleceğe yön vermek demek. Bu topraklarda üreten her kadın, her usta, her çocuk Çeşme’nin sürdürülebilir geleceğinin parçasıdır. Hep birlikte bu bereketi koruyacak, kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz.”

İki gün boyunca yüzlerce ziyaretçi, Germiyan’ın sokaklarını ve stantlarını gezdi.

Köyün geçmişini yansıtan ‘Geçmişten Günümüze Germiyan Fotoğrafları’ sergisi ilgiyle karşılandı.

Festivalin finalinde Çiğdem Taştan konseriyle coşku doruğa çıktı.