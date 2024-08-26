Geyikli Belediyesi, beldenin dört bir yanında kapsamlı saha çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Caddesi ve Bayır Sokak'ta yol bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, beldenin çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Geyikli Belediyesi ekipleri, belde genelinde kapsamlı bir saha çalışması yürütüyor. Sahil Caddesi ve Bayır Sokak’ta başlatılan yol bakım ve onarım çalışmaları, belde halkının ulaşımını daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Belediye ekipleri, bu çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Kültür Merkezi inşaatı hızla ilerliyor

Belde sakinlerine sosyal ve kültürel alanlar kazandırmayı amaçlayan Geyikli Belediyesi, Kültür Merkezi inşaatında da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Kültür Merkezi’nin belde için önemli bir proje olduğunu belirterek, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Çevre düzenleme ve temizlik faaliyetleri

Belde içi ve sahil bölgesinde gerçekleştirilen çevre düzenleme ve park bahçe temizlik çalışmaları, Geyikli’nin daha temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlıyor. Çevre temizliği çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Gelecek planlar ve yatırımlar

Geyikli Belediyesi’nin saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, beldenin gelişimi için yapılan çalışmaların önemine değindi. Oruçoğlu, “Güzel haberlerle başladığımız haftayı programlı saha çalışmalarımızla bitiriyoruz. Sahil kesimi ve belde içi yollarımızda gerekli düzenlemeleri yaparken, çevre temizliği ve projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.