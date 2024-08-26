Besmelenin rolü
Besmele, “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesiyle Allah’ın adını anarak işe başlamayı ifade eder. İslam’da besmele çekmek, Allah’ın rızasını kazanmak ve sadece O’nun izniyle bir iş yapma niyetini belirtir.
Besmele çekilmeyen dua
İslam’da besmele ile başlamayan tek dua Tevbe Sûresi'dir. Bunun sebepleri iki ana başlık altında incelenir:
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Enfâl Sûresi ile İlişki: Tevbe Sûresi’nin, Enfâl Sûresi’nin devamı olduğu ve aralarındaki anlam bütünlüğü nedeniyle besmelesiz olması ihtimali.
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İhtihar ve Uyarı: Sûrenin müşriklere karşı ağır bir uyarı ve savaş ilanı içerdiği için besmelenin güven ve rahmet anlamıyla zıtlık oluşturacağı düşüncesi.
Tevbe Sûresi, bu nedenlerle besmelesiz olarak başlamaktadır.