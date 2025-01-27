Gezi Parkı olaylarında ünlü oyuncuları iç isyana teşvik etmekle suçlanan menajer Ayşe Barım, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Barım’ın, Gezi Parkı eylemlerinde etkili olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımları ve ünlü isimlerle olan bağlantıları, soruşturmanın odak noktası haline geldi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Barım’ın oyuncuları eylemlere katılmaları konusunda yönlendirdiğine dair iddiaların araştırıldığı belirtildi.

Barım’ın, menajerliğini yaptığı ünlü oyuncuları planlı bir şekilde eylemlere katılmaya teşvik ettiği ve bu oyuncuların toplumdaki etkisiyle olayların kitleselleşmesini sağlamak için çaba gösterdiği savunuluyor. Soruşturmada, Gezi sanıkları Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu ve Gezi olaylarında bildiriler yayımlanması için fikir alışverişinde bulunduğu iddiaları yer aldı.

Oyuncular tanık olarak dinlendi

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan’ın tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Oyuncuların, Barım’ın kendilerine Gezi Parkı olayları sırasında yönlendirme yaptığı iddiaları araştırılıyor.

Tekelleşme suçlamaları

Ayrıca Ayşe Barım’ın, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddiaları da gündemde. Barım’ın kurucu ortağı olduğu ID Danışmanlık Limited Şirketi ile sektördeki hakimiyeti konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Ne olmuştu?

Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına katılmak ve oyuncuları yönlendirmek suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek” suçundan hakkında işlem yapılan Barım, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmede, sanatçılarla birlikte bildiriler yayımlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Bu gelişmeler magazin ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırırken, Barım’ın tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.