Ankara’nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, dün saat 22.40 sıralarında meydana gelen olayda, genç bir kız darbedildi, köpeği ise tekmelendi. Olayın ardından Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Genç kız, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kısa sürede yakalandığını, yapılan incelemelerde hem mağdurun hem de şüphelinin alkollü olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan 21 yaşındaki saldırgan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.