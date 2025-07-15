Hain darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin kahramanca direnerek demokrasiye sahip çıkışının yıl dönümünde, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için "Bu millet esareti kabul etmedi ve etmeyecek." dedi.



"Millet, iradesine pranga vurdurmadı!"



O gün, milli kararlılığın kendini tüm Türkiye'nin cadde ve sokaklarında gösterdiğini vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "15 Temmuz 2016’da; bu milletin silahlarını, tanklarını ve uçaklarını yine bu millete doğrultan hainler, bu aziz vatanı işgal etmek istediler. Ancak bir şeyi hesap edemediler… Bu milletin yüreğinde iman, damarlarında bağımsızlık, alnında ise istiklal mührü var. Milletimiz, iradesine pranga vurdurmadı! Sokağa indi, bayrağına sarıldı, ezanına sahip çıktı! 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değildir. 15 Temmuz, milletin iradesine, onuruna ve geleceğine sahip çıktığı bir dirilişin adıdır! O geceyi anlamadan, bu günü anlayamayız! Çünkü biz o gece; sadece canımızı değil, çocuklarımızın geleceğini, vatanımızın hürriyetini, devletimizin bekasını savunduk. 15 Temmuz, bu toprakların Çanakkale’den, Sakarya’dan, Dumlupınar’dan gelen şehadet kokulu ruhunu taşıdığını bir kez daha gösterdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, hürriyet ve istiklâli karakteri olarak benimsemiş milletimiz, bu karakteri 15 Temmuz gecesi meydanlarda yazarak tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." dedi.



"Millet, liderine inandı!"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz günü gösterdiği liderliğin tarihe geçtiğinin altını çizen Başkan Pehlivan, "O karanlık gecede milletimizin önüne düşen, korkmadan, çekinmeden, "Ben buradayım!" diyen bir lider vardı... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan! O gece gösterdiği dirayet, cesaret ve feraset; sadece bir milleti ayağa kaldırmadı, bir destanı da tarihe nakşetti. Millet, liderine inandı. Lider, milletine güvendi. Ve işte o güvenle, tarih yeniden yazıldı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, milyonlar tek yürek oldu! Camilerden yükselen selalar, evlerden taşan dualar, meydanlarda getirilen tekbirlerle bu millet bir kez daha şahlandı. Ve sonunda: Millet kazandı, hainler kaybetti!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Menemen'de çeşitli programlar düzenlenecek. İşte saat saat o programlar:

10:30 Yıldıztepe Şehitliği Anma Töreni

12:40 Mevlid-i Şerif (Mahkeme Camii)

13:30 Lokma ikramı ( Mahkeme Camii ve Taş Camii)

14:00 Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Menemen Temsilciliği Açılışı (Eski Özel İdare Binası Kat:3)

14:15 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açılışı ve Lokma İkramı (Cumhuriyet Meydanı)