CHP Giresun Milletvekili ve eczacı Elvan Işık Gezmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, vatandaşların ilaçlara erişimde büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. “Bırakın kronik ilaçları, hastalar artık en basit ağrı kesicilere bile ulaşamıyor,” diyen Gezmiş, artan fiyatların ve bürokratik engellerin hastaları tedavi sürecinden uzaklaştırdığını vurguladı.



“Bu durum akıl alır gibi değil”

Meclis’in tatile girmeden önceki son gününde konuşan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, özellikle ithal ilaçlara ve yeni tedavilere erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etti. Gezmiş, "Yeni ilaç moleküllerine erişim oranı yalnızca yüzde 4. Bu kabul edilemez" dedi.

SGK süreçleri aylar sürüyor

Yüksek fiyatlı ilaçlar nedeniyle birçok hastanın tedavisini yarıda bıraktığını belirten Gezmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaşanan geri ödeme sorunlarına da dikkat çekti. “Hastalar, SGK’dan ödeme alabilmek için aylarca mahkeme kapılarında bekliyor,” dedi.

Emekliler ilaçlarını alamıyor

Artan fiyat farkları nedeniyle özellikle emeklilerin ilaç alımında zorlandığını vurgulayan CHP’li vekil, sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlar için erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

“Mücadelem sürecek”

Konuşmasının sonunda “Hem temsil ettiğim şehrimin hem de ülkemin sorunlarını dile getirmeye ve çözüm aramaya devam edeceğim,” diyen Gezmiş, mesleki ve toplumsal sorunları gündemde tutma kararlılığını yineledi.