Uzunkuyu Üretici Pazarı hizmete açıldı

Urla Belediyesi, yerel üreticilerle tüketiciyi doğrudan buluşturan Uzunkuyu Üretici Pazarı’nı törenle hizmete sundu. Açılışta Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Aydınhan, Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Başkan Balkan üreticilerin zorluklarına dikkat çekti

Selçuk Balkan, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı. “Topraktan koparılıyoruz. Yanlış tarım politikaları ve destek yetersizliği nedeniyle üreticimiz azalıyor” dedi. Başkan Balkan, üretici pazarlarının aracısız satış yaparak çiftçilere nefes alanı sunduğunu ifade etti.

Bölgeye özgü ürünler pazarda yer aldı

Uzunkuyu Pazarı’nda Uzunkuyu ve Nohutalan’a özgü susuz kavun, kınalı bamya, börülce, köy ekmeği, lor peyniri, tarhana ve köy makarnası gibi yerel ürünler satışa sunuldu. Başkan Balkan, kadın üreticilerin emeğine dikkat çekerek pazara katılan tüm üreticilere başarı diledi.

Tarım ve el emeği ürünler bir arada sunuluyor

Pazar, yerel ekonomiye katkı sağlamakla kalmayıp üretici ile tüketici arasında güçlü bağ kuruyor. Urla Belediyesi, pazarı genişleterek daha çok üreticinin desteklenmesini hedefliyor.