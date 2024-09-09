Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) İzmir Şubesi, kuruluşunun 2. yılını Kuşadası Pine Bay Otel’de düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutladı. GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve çok sayıda dernek üyesinin katıldığı etkinlikte, 69. İş’te Fırsat toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda ikili iş görüşmeleri yapılırken, ekonomi dünyasının tanınmış isimleri güncel ekonomik gelişmeleri masaya yatırdı.

GGYD İzmir 2. yıl gururu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GGYD İzmir Şube Başkanı Ahmet Kiraz, İzmir şubesinin kuruluşunun 2. yılını, 9 Eylül gibi anlamlı bir tarihte kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Kiraz, “İzmir’de üye sayımızı artırıyor ve projelerimizle iş dünyasındaki etkinliğimizi her geçen gün büyütüyoruz. GGYD olarak 21 yıldır sivil toplum alanında başarılı çalışmalara imza atıyoruz. İzmir şubesi olarak, daha katılımcı ve etkili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kiraz, tüm şubelerin markalaşması gerektiğini vurgulayarak, yeni dönemde daha fazla projeyle üyelerine destek sunacaklarını belirtti.

“Ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz”

GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu da derneğin büyüme sürecine dikkat çekerek, İzmir şubesinin kuruluşunun ikinci yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Allıoğlu, “9 Eylül, ulusumuzun yeniden doğuşunun ve bağımsızlık arzusunun simgesidir. Bu tarihi günde İzmir’de olmak, bizler için büyük bir anlam taşıyor. GGYD olarak Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık yolculuğuna katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İş dünyası buluşmaları

Toplantıda GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Gazeteci Ali Çağatay ile birlikte güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, Prof. Dr. Sinan Canan ise dünyanın hızlı gelişiminin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini anlattı. Dernek üyeleri arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, yeni iş fırsatları ve iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı sundu.

Günün sonunda düzenlenen gala yemeğinde, etkinliğe katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. GGYD İzmir Şubesi’nin 2. yıl pastası hep birlikte kesilirken, üyeler müzik eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdi.