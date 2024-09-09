Portekiz Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 2022 yılında söz verdiği 6 adet Ka-32 yangın söndürme helikopterinin teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, helikopterler 6 Eylül Cuma günü sökülerek Ponte de Sor şehrinde kamyonlara yüklendi ve Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Bugün sabah itibarıyla ise helikopterlerin Ukrayna’ya ulaştığı bildirildi.

Hükümet değişikliği süreci yavaşlattı

Portekiz, Ka-32 helikopterlerini Ukrayna’ya göndermeye 2022 yılında karar vermişti ancak ülkede yaşanan hükümet değişikliği bu süreci bir süre aksattı. 2023 yılında Ukrayna ve Portekiz makamları arasındaki yoğun müzakereler sonucunda helikopterlerin transferi yeniden gündeme geldi ve sonunda anlaşma sağlandı. Portekiz hükümeti, İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna’nın Lizbon Büyükelçiliği ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında koordinasyon sağlayarak transferi tamamladı.

Rusya’nın tepkisi

Portekiz’in Ka-32 helikopterlerini Ukrayna’ya gönderme kararına Rusya’dan tepki geldi. Moskova, Rus yapımı helikopterlerin Rusya'nın izni olmadan başka bir ülkeye devredilmesine karşı çıkarken, Portekiz bu çağrıları yanıtsız bıraktı ve transferi gerçekleştirdi.

Ka-32 helikopterlerinin özellikleri

Kamov Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Ka-32 helikopterleri, yük taşımacılığı, yangınla mücadele, kurtarma operasyonları ve inşaat gibi birçok görevi yerine getirebilecek donanımlara sahip. 2006 yılında Portekiz hükümeti tarafından satın alınan bu helikopterler, Ka-27PS arama kurtarma helikopterinin sivil versiyonu olarak biliniyor.