Türk tipi gayrimenkul danışmanlığı modeliyle yurt geneline yayılan Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), TFF 3. Lig'de mücadele eden Efeler 09 Spor Kulübü ile 1 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Resmi başvuru gerçekleşti

Didim Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, kulübün yeni ismini 10 Numara Sportif Didim SK olarak değiştirmek için resmi başvuruda bulunduklarını söyledi.

Didim'e spor alanında yeni bir marka kazandırmak için yola çıktıklarını belirten Gözüaçık, kendilerine destek olan GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır'a ve tüm sponsor firmalara teşekkür etti.

"Didim Spor Kulübü olarak yalnızca futbolda değil, farklı branşlarda da gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz" diyen Mahmut Gözüaçık, şunları söyledi:

"Çocuklara sporu sevdirerek Didim'den yeni başarı hikayeleri yazmalarını sağlamak istiyoruz. Amacımız 5 yıl içinde 1. Lig'e çıkmak. Stadyum konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Profesyonel bir takım olarak elde edeceğimiz sportif başarılar Didim'i tanıtmak ve kenti bir üst seviyeye taşımak için ekonomik anlamda da katkılar sağlayacak. Tüm Didimliler'i takıma sahip çıkmaya davet ediyorum. Sponsorluk desteği bizim için çok önemli. GHO alanında öncü bir marka. Başta GHO olmak üzere tüm sponsorlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederiz”

"GHO olarak gururluyuz"

Kendisinin de yıllardır sporun içinde biri olarak sporun gelişimi için verdikleri destekten gurur duyduklarını dile getiren GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır, “Biz Adalılar Gayrimenkul olarak 1986 yılından beri Didim'de esnaflık yapıyoruz. Aslen Denizli firmasıyız. 2016 yılından itibaren de GHO'yu kurduk. Şu anda Türkiye'nin yaklaşık 35 farklı şehrinde franchiselarımız mevcut. Hedefimiz tüm Türkiye'ye yayılmak. Ülkemizde en popüler spor dalı olan futbolun içinde yer almak ve desteklemek bizim için çok önemli. Geçen yıl Eskişehirspor'un ana forma sponsoruyduk. Onlar bu sezon kendi markaları olan firmayla yeniden anlaştı. Eskişehirspor bir üst lige çıkamadı; ama biz 10 Numara Sportif Didim SK ile birlikte üst lige yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu iş ortaklığımız uzun yıllar devam eder. Mahmut Başkan'a, ekibine ve tüm sporculara teşekkür eder; başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

Toplantıda söz alan GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza da, “Burada olmaktan çok mutluyuz. Geçen yıl Eskişehirspor ile başlayan yolculuğumuzu bu yıl kendimize yakın ve ticaret yaptığımız Didim'e taşıdık. Markamızı büyütmeye ve spora destek olmaya devam ediyoruz. Bu başlangıç umarım hem 10 Numara Sportif Didim SK hem de GHO için hayırlı olur. Sonu şampiyonlukla biten bir sezon olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.