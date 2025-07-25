Kırsal kalkınma için üreticiye destek veriliyor

Milas Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefi doğrultusunda üreticilere yönelik destekleyici projelere devam ediyor. Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla bu yıl da kışlık sebze fidesi desteği sağlanacak.

Üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek destek kapsamında brokoli, beyaz lahana, karnabahar ve kırmızı lahana fideleri temin edilecek. Destekleme programı ile hem üreticilerin kış sezonuna hazırlanması hem de bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Hibeli fide desteği başvuruları başlıyor

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yüzde 50 hibeli kışlık fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 28 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuru yapabileceğini duyurdu. Başvurular Kırcağız Mahallesi'nde bulunan Jale Eren Yerel Tohum Merkezi'ne şahsen yapılacak.

Gerekli belgeler açıklandı

Başvuru sırasında üreticilerin aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekiyor:

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi

Kimlik fotokopisi

Talep formu

Ayrıca üreticiler, başvuru süreci ve destekleme hakkında detaylı bilgiye 0252 512 37 77 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

Amaç: Girdi maliyetlerini azaltmak, üretimi teşvik etmek

Milas Belediyesi yetkilileri, özellikle girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde üreticilerin yanında olmanın önemli olduğunu vurguluyor. Sağlanan fide desteği ile kışlık üretimin artırılması, üreticinin maliyet yükünün hafifletilmesi ve yerel ekonomiye katkı sunulması hedefleniyor.

Milas Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerle üreticinin yanında olmaya devam ediyor.