Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Güler, Exxen’de yayınlanan Gibi dizisine dair bir repliğe yer verdiği paylaşımıyla büyük ilgi topladı.

Gibi setini daha önce ziyaret etmişti

Arda Güler, başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı komedi dizisi Gibi’nin setini 29 Aralık 2023’te ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası yaptığı ilk paylaşımda, dizide geçen “Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz” sözünü kullanmıştı.

Güler'den yeni Gibi göndermesi

Aylar sonra Gibi dizisine dair ikinci kez paylaşım yapan genç futbolcu, bu kez dizinin baş karakteri Yılmaz’ın (Feyyaz Yiğit) söylediği unutulmaz bir repliği seçti. Güler’in paylaştığı kahve kupasında, “Bu geçip giden günlerin en belirgin özelliği, bunların geçip gitmesi” sözü yer aldı.