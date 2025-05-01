OEDAŞ, Uşak Merkez ve Eşme ilçelerinde 2 Mayıs'ta planlı bakım nedeniyle uzun süreli elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Uşak'ta 2 Mayıs 2025 tarihinde elektrik kesintisi yapılacak

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Uşak il genelinde 2 Mayıs 2025 Cuma günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler, Merkez ve Eşme ilçelerinin birçok mahallesini, köyünü ve sokağını kapsayacak.

Merkez ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak yerler

Merkez ilçeye bağlı Yenişehir, YİBO, Çalıkhasan ve Sirge köylerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak. Sirge ve çevresinde yer alan Karşı, Çatalbayır, Dışkaya ve Ortabağ mahallelerinde ise 10.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.

Cumhuriyet, Kemer ve Şehit Alibey mahallelerinde 16.00-18.00 saatleri arasında çok sayıda sokak ve kümeye enerji verilemeyecek.

Eşme ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak yerler

Eşme ilçesinin Hamamdere ve Çatal köylerinde 09.00-17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün içinde Armutlu, Caberler, Eşmeli, Güney ve Yaylaköy köylerinde 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında iki ayrı kesinti planlandı.

Çaykışla-Harmandalı köyünde ve Ortabağ-Dışkaya çıkışı üzerinden beslenen tüm hatlarda 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

OEDAŞ'tan uyarı

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin çalışma süresine bağlı olarak erken sonlandırılabileceği bildirildi. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.