İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Moda dünyasında sade ve zarif çizgileriyle tanınan Armani’nin ölümü, uluslararası moda çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Ölüm nedeni

Resmi kaynaklar Armani’nin ölüm nedeni hakkında detay paylaşmazken, İtalyan basınında doğal sebeplerden vefat ettiği belirtildi.

Moda dünyasında bir ikon

1934’te Piacenza’da doğan Armani, 1975 yılında kurduğu Giorgio Armani S.p.A. ile küresel bir moda imparatorluğu inşa etti. “Güç takımları” olarak bilinen tasarımlarıyla erkek giyiminde devrim yarattı. Kırmızı halı modasına yön veren kreasyonlarıyla da dünya çapında tanındı.

Markaları ve etkisi

Emporio Armani, Armani Exchange ve Armani Privé gibi alt markalarıyla lüks modayı geniş kitlelere ulaştırdı. Tasarımları, Hollywood yıldızlarının kırmızı halı tercihlerinde uzun yıllar ön planda yer aldı.

Kısa biyografi

Doğum: 11 Temmuz 1934, Piacenza

Eğitim: Tıp fakültesini yarıda bıraktı, modaya yöneldi

Kariyer başlangıcı: La Rinascente’de vitrin düzenleyiciliği

Moda çıkışı: 1961–1970 arasında Nino Cerruti için çalıştı

Kendi markası: 1975’te Giorgio Armani S.p.A. ile moda dünyasında bağımsız kimlik kazandı

Ölüm: 4 Eylül 2025, 91 yaşında

Global miras

Armani, yalnızca bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda sinema, spor ve otelcilik alanlarında da adını duyuran bir girişimciydi. Markasının yıllık cirosu 2,3 milyar euroyu aşarken, sade ve modern çizgileriyle İtalyan stilinin simgesi haline geldi.