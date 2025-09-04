İzmir’de halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ve kaçak ürün ticaretine karşı düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde 29 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, sağlıksız koşullarda üretilerek piyasaya sürülen sahte içki ve etil alkolün yanı sıra, kaçak tütün mamulleri ve gümrük kaçağı ürünler de ele geçirildi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6,5 milyon TL olan ürünler bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında;

2.772 paket gümrük kaçağı sigara,

30.840 adet içi doldurulmuş makaron,

69.800 adet boş makaron,

166 kg kıyılmış tütün,

5 şişe/litre sahte içki,

2.000 litre sahte etil alkol,

22.837 adet gümrük kaçağı puro,

16 cep telefonu,

281 adet ilaç,

1.100 muhtelif emtia,

16 sikke,

800 litre katkılı akaryakıt,

147 elektronik sigara cihazı,

8 elektronik sigara likiti,

4 tabanca,

1 kuru sıkı tabanca,

42 fişek yer aldı.

İzmir Polisi, halkın sağlığını tehlikeye atan ve devletin vergi gelirlerini kayba uğratan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadeleye devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların da desteğiyle bu tür suçların önlenmesine kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Bu operasyon, hem sahte ve sağlıksız ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek hem de kaçakçılıkla mücadelede ciddi bir adım olarak kayda geçti.