Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde girişimci kadınlara destek sunmayı sürdürüyor. İlk kez 2021 yılında düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, bu yıl 7. kez kapılarını açacak. 250 girişimci kadının stant açacağı festival, yılbaşı konseptiyle Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Stantlar, 20-22 Aralık tarihlerinde her gün saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Kadınlarımızın emeğini ve girişimci ruhunu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kafa radyo canlı yayınla katılacak

30 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de Kafa Radyo’nun popüler programı ‘Nihat’la Sivrisinek Canlı Yayını’ ve saat 20.30’da Nihat Sırdar’ın 90’lar Kafası programı, Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında gerçekleştirilecek.

“Kadınlarımız çok memnun, biz çok mutluyuz”

Festivalin girişimci kadınlar için önemli bir ekonomik fırsat sunduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi: “Kadınlarımızın yoğun talebi ve desteği sayesinde festivalimiz geleneksel hale geldi. Kadınlarımızın emeği, el işi ürünleri ve girişimci ruhu ile stantlar dolup taşıyor. Bu etkinlik, onların bütçelerine katkı sağlarken toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.”

Festival programı

20 Aralık Cuma:

12.30: Festival açılışı

13.00: Ritmin Melekleri konseri

20.00: Güvenç Yıldırım konseri

21 Aralık Cumartesi:

14.00: Yazar Dilek Cesur ile “Rota Yeniden Oluşturuluyor” semineri

15.00: Kadın Belediye Başkanları ile söyleşi

16.00: Ritmin Melekleri konseri

22 Aralık Pazar:

15.00: Yüz yogası etkinliği

17.00: Ceren Özdemir Darbuka Show