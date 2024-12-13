Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde girişimci kadınlara destek sunmayı sürdürüyor. İlk kez 2021 yılında düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, bu yıl 7. kez kapılarını açacak. 250 girişimci kadının stant açacağı festival, yılbaşı konseptiyle Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Stantlar, 20-22 Aralık tarihlerinde her gün saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebilecek. Başkan Şeniz Doğan, “Kadınlarımızın emeğini ve girişimci ruhunu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Kafa radyo canlı yayınla katılacak
30 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de Kafa Radyo’nun popüler programı ‘Nihat’la Sivrisinek Canlı Yayını’ ve saat 20.30’da Nihat Sırdar’ın 90’lar Kafası programı, Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında gerçekleştirilecek.
“Kadınlarımız çok memnun, biz çok mutluyuz”
Festivalin girişimci kadınlar için önemli bir ekonomik fırsat sunduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi: “Kadınlarımızın yoğun talebi ve desteği sayesinde festivalimiz geleneksel hale geldi. Kadınlarımızın emeği, el işi ürünleri ve girişimci ruhu ile stantlar dolup taşıyor. Bu etkinlik, onların bütçelerine katkı sağlarken toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.”
Festival programı
20 Aralık Cuma:
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12.30: Festival açılışı
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13.00: Ritmin Melekleri konseri
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20.00: Güvenç Yıldırım konseri
21 Aralık Cumartesi:
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14.00: Yazar Dilek Cesur ile “Rota Yeniden Oluşturuluyor” semineri
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15.00: Kadın Belediye Başkanları ile söyleşi
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16.00: Ritmin Melekleri konseri
22 Aralık Pazar:
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15.00: Yüz yogası etkinliği
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17.00: Ceren Özdemir Darbuka Show