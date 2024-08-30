Girişiyorum Derneği, yenilikçi ve eğlenceli öğrenme yollarını keşfederek girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanında erken yaş gruplarına liderlik ediyor. Bu bağlamda, öğretmenlerin öğrencilerini düşünmeye ve keşfetmeye teşvik etmesi, eğitimdeki temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin merak duygusunu besleyerek öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getiren öğretmenler, eğitim sisteminin belkemiğini oluşturuyor.

Yaratıcı düşünceyi teşvik ediyor

Girişiyorum Derneği’nin düzenlediği Meraklı Öğretmen Atölyesi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Aydan Tuncayengin, Başkan Yardımcısı Erşan Altürk ve Dernek Koordinatörü Olcay Büyükçapar tarafından yürütülüyor. 3-4 Eylül tarihlerinde Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölye, her branştan öğretmene hitap edecek şekilde tasarlandı.

Atölye Programının Amaçları

Bu atölyenin temel hedefleri şunlardır:

- Öğretmenlerin yaratıcılık ve farklı bakış açılarını geliştirmek.

- Tasarım odaklı düşünme yöntemlerini öğretmek.

- Kendi girişim planlarını oluşturmalarını sağlamak.

- SWOT analizi ile kendilerini ve girişim fikirlerini değerlendirmek.

- SMART metodunu kullanarak hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak.

- Finansal okuryazarlık ve üretim ekonomisi konularında bilgi güncellemeleri yapmak.

- Girişimcilik ve sosyal girişimcilik arasındaki farkları örneklerle analiz etmek.

- Fırsatları görme ve riskleri yönetme becerilerini kazandırmak.

Atölye Oturumları

Atölye dört oturumdan oluşacak:

1. Oturum: Yaratıcı Düşünme Yöntemleri

- Erşan Altürk, Programlama ve Robotik Eğitmeni

- Farklı Bakış Açısı ve Yaratıcı Düşünme Yöntemleri

2. Oturum: Sosyal Girişimcilik/Girişimcilik

- Aydan Tuncayengin, Sosyal Girişimci

- SWOT Analizi ve SMART Hedefleri

3. Oturum: Kodlama Oyunları

- Erşan Altürk ve Dr. Ladin Yıldıran

- Kodlamanın Temelleri ve Uygulamaları

4. Oturum: Bir Fikrim Var!

- Takım çalışması ve yaratıcı çözümler geliştirme

Öğretmenler neden katılmalı?

Geleceği şekillendiren öğretmenler, kendilerine yatırım yaparak daha iyi bir eğitim verebilirler. Bu atölye, öğretmenlere ilham verecek ve onları daha etkili bir rol model olmaya yönlendirecektir.

Girişiyorum Derneği, toplumsal sorunları çözmek amacıyla girişimcilik ve sosyal girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Öğretmenler, bu fırsatla kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak ağlar oluşturma imkanı bulacaklar.