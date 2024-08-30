Hayvanlar aleminde iletişim, evrimsel süreçlerin en büyüleyici yönlerinden biridir. Son yapılan bir araştırma, bu konuda yeni ve heyecan verici bir keşfi ortaya koydu: Marmoset maymunları, birbirlerine isim vererek sesleniyor. Bu davranış, marmosetleri insanlardan sonra isim kullanabilen nadir hayvanlar arasına yerleştiriyor.

Marmosetlerin çığır açan iletişim yeteneği

Marmoset maymunlarının, tıpkı insanlar gibi birbirlerine belirli çağrılarla hitap ettiği keşfedildi. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu primatlar phee-çağrıları adı verilen özel seslerle birbirlerine isim veriyor. Araştırmacılar, marmoset çiftleri arasındaki doğal konuşmaları ve maymunlar ile bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşimleri inceledi.

Phee-çağrılarının önemi

Çalışmada, marmosetlerin phee-çağrıları kullanarak belirli bireylere hitap ettiği ve bu çağrıları ayırt edebildiği görüldü. Bir marmoset, kendisine yöneltilen çağrılara daha doğru yanıt veriyor, bu da çağrıların yalnızca bireyleri konumlandırmak için değil, aynı zamanda onları adlandırmak için kullanıldığını gösteriyor.

Sosyal bağlar ve iletişim

Araştırmacılar, marmosetlerin farklı bireylere hitap etmek için benzer ses niteliklerini kullandığını ve bu seslerin insanlarda isim ve lehçe kullanımına benzediğini belirtiyor. Bu yetenek, marmosetlerin yoğun yağmur ormanlarında birbirleriyle bağlantıda kalmalarını sağlıyor olabilir. Ayrıca, bu iletişim biçiminin sosyal bağların güçlenmesine ve grup bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Evrimsel bir bağlantı

Marmosetlerin küçük, tek eşli aile grupları halinde yaşadığı ve yavrularına birlikte baktığı biliniyor. Bu özellikler, insan dilinin evriminden önceki atalarımızla benzer sosyal zorluklarla karşılaşmış olabileceklerini düşündürüyor. Hebrew Üniversitesi'nden Dr. David Omer, marmosetlerin bu sosyal yapı ve iletişim becerilerinin, erken insan atalarımıza benzeyebileceğini belirtiyor.