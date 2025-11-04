Sergide, 100 adet orijinal fotoğraf çerçevelenmiş olarak Karşıyakalı ve İzmirli fotoğraf meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Cumhuriyet tarihinin görsel belleğine önemli katkılar sunan usta fotoğrafçı Hamza Rüstem'in Girit'ten İzmir'e gelişinin 100. yılı anısına hazırlanan bu sergi, 4 Kasım'da ziyarete açıldı. Sergide, Rüstem ailesinin Girit Kandia'daki yaşamından İzmir'e uzanan yolculuğunu belgeleyen manzara ve aile fotoğrafları yer alıyor. Serginin en dikkat çekici yönlerinden biri, pek çok orijinal fotoğrafın çerçevelenmiş haliyle izleyiciyle buluşması.

Serginin açılışında konuşan Mert Rüstem, duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Mübadele sonrası ailemin yerleştiği İzmir'de, Fotoğrafhane 1925 yılında bugün hâlâ faaliyet gösterdiği adreste, Kemeraltı Hamza Rüstem Pasajı'nda açıldı. Bu köklü başlangıcın 100. yılı olan 2025'te, dedemin anısına bu sergiyi gururla açtım. Bu sergi de aynı zamanda müşteri fotoğrafları'da yer alıyor. Pek çok İzmirli aileyi izleyebilirsiniz! Belki de sizden biri de vardır!?. Serginin Karşıyakalı ve İzmirli sanatseverlerle buluşmasına destek veren Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın B. Yıldız Ünsal'a teşekkür ederim.'

'Girit'ten İzmir'e' başlıklı fotoğraf sergisi, 28 Kasım'a kadar Karşıyaka Belediyesi giriş kat sergi salonunda ziyaret edilebilir.