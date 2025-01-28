Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında Girona ve Arsenal, kritik bir mücadeleye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında her puanın önemli olduğu bu karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Girona - Arsenal muhtemel 11’ler
Girona: P. Lopez; Martinez, D. Lopez, Juanpe, Frances; Romeu, Herrera; Tsygankov, Van de Beek, Danjuma; Ruiz
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Jorginho, Rice; Nwaneri, Havertz, Martinelli
Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tarih: 29 Ocak Çarşamba
Saat: 23:00
Yayın: Tabii Spor
Şampiyonlar Ligi heyecanında Girona, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi Arsenal’den puan almaya çalışırken, Arsenal, güçlü kadrosuyla sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ