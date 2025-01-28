Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında Girona ve Arsenal, kritik bir mücadeleye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında her puanın önemli olduğu bu karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Girona - Arsenal muhtemel 11’ler

Girona: P. Lopez; Martinez, D. Lopez, Juanpe, Frances; Romeu, Herrera; Tsygankov, Van de Beek, Danjuma; Ruiz

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Jorginho, Rice; Nwaneri, Havertz, Martinelli

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak Çarşamba

Saat: 23:00

Yayın: Tabii Spor

Şampiyonlar Ligi heyecanında Girona, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi Arsenal’den puan almaya çalışırken, Arsenal, güçlü kadrosuyla sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.