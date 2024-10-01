Futbolseverler için büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi 2. haftası, Girona ile Feyenoord'un karşılaşmasıyla devam ediyor. 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Estadi Municipal de Montilivi'de gerçekleşecek maçta iki takım da galibiyet için mücadele edecek.
Maç detayları
- Tarih: 2 Ekim 2024
- Saat: 19:45
- Kanal: TRT Spor, tabii
- Stadyum: Estadi Municipal de Montilivi
- Hakem: U. Schnyder (İsveç)
- Yan Hakemler: M. Zürcher, B. Zürcher (İsveç)
Takımların form durumu
Girona, bu sezona iyi bir başlangıç yaparak ligdeki ve Avrupa'daki performansıyla dikkat çekiyor. Feyenoord ise Hollanda'nın köklü takımlarından biri olarak, güçlü kadrosuyla bu zorlu karşılaşmaya hazır.
Editör: Aykut Akyürek