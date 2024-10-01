Futbolseverler için büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi 2. haftası, Girona ile Feyenoord'un karşılaşmasıyla devam ediyor. 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Estadi Municipal de Montilivi'de gerçekleşecek maçta iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Maç detayları

Tarih: 2 Ekim 2024

Saat: 19:45

Kanal: TRT Spor, tabii

Stadyum: Estadi Municipal de Montilivi

Hakem: U. Schnyder (İsveç)

Yan Hakemler: M. Zürcher, B. Zürcher (İsveç)

Takımların form durumu

Girona, bu sezona iyi bir başlangıç yaparak ligdeki ve Avrupa'daki performansıyla dikkat çekiyor. Feyenoord ise Hollanda'nın köklü takımlarından biri olarak, güçlü kadrosuyla bu zorlu karşılaşmaya hazır.