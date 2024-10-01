Futbolseverler için büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi 2. haftası, Girona ile Feyenoord'un karşılaşmasıyla devam ediyor. 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Estadi Municipal de Montilivi'de gerçekleşecek maçta iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Shaktar Donetsk - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Shaktar Donetsk - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Maç detayları

  • Tarih: 2 Ekim 2024
  • Saat: 19:45
  • Kanal: TRT Spor, tabii
  • Stadyum: Estadi Municipal de Montilivi
  • Hakem: U. Schnyder (İsveç)
  • Yan Hakemler: M. Zürcher, B. Zürcher (İsveç)

Takımların form durumu

Girona, bu sezona iyi bir başlangıç yaparak ligdeki ve Avrupa'daki performansıyla dikkat çekiyor. Feyenoord ise Hollanda'nın köklü takımlarından biri olarak, güçlü kadrosuyla bu zorlu karşılaşmaya hazır.

Editör: Aykut Akyürek