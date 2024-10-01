UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, Bologna FC ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşma, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Anfield Stadı’nda oynanacak.

Maçı canlı izlemek isteyenler için karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka saat 22:00'de başlayacak.

Liverpool, taraftarının desteğiyle evinde galibiyet ararken, Bologna ise sürpriz yapmak ve ikinci maçında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Liverpool ilk maçında deplasmanda Milan'ı 3-1 lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bologna ise ilk maçında evinde Shaktar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı.