Girona ile Real Betis, 21 Nisan 2025'te İspanya La Liga'da karşılaşıyor. Maç, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanalında saat 22:00'de canlı yayınlanacak.

Girona ile Real Betis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü İspanya La Liga'ında karşı karşıya gelecek. Maç, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ında saat 22:00'de canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Girona'daki Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak.

Girona - Real Betis maçı yayın bilgileri

21 Nisan Pazartesi günü Girona - Real Betis maçı hangi kanalda?

Girona ile Real Betis arasındaki İspanya La Liga maçı, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.

Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport frekans ve platform bilgileri

Tuttur TV: İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

21 Nisan Pazartesi günü Girona - Real Betis maçı nerede ve saat kaçta yayınlanacak?

Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi Tottenham vs Nottingham Forest maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Başlama Saati: 22:00

Stadyum: Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu, Girona (İspanya)