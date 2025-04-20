İzmir’in Foça ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar (54), oğlu C.I. (28) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.I., adliyeye sevk edildi.

Olay sabah saatlerinde Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi

Foça’nın Bağarası Mahallesi’nde bulunan evde yaşanan trajedide, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası C.I., annesi Gülay Işıklar’a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülay Işıklar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Işıklar’ın cenazesi, Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

C.I. gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

Cinayetin ardından olay yerinde gözaltına alınan C.I., Foça İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlının ifadesi ve mahkeme süreci merakla bekleniyor.

Fehmi Işıklar kimdir?

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990’da partiden istifa ederek Halkın Emek Partisi’nde (HEP) genel başkanlık yaptı. 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır milletvekili olarak TBMM’ye giren Işıklar, bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu. SHP ve CHP’de genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.